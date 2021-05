Robbio, domani i test salivari per gli studenti dell'istituto comprensivo

Un test salivare per individuare il virus. Domani dalle 10 alle 14 al palasport di Robbio sarà disponibile per tutti gli alunni dell'istituto comprensivo di Robbio che comprende anche i Comuni di Confienza, Palestro e Castelnovetto. A somministrarlo sarà il professor Broccolo dell'università Bicocca di Milano che sta effettuando specifiche ricerche.

Il test non è invasivo e verrà somministrato gratuitamente e su base volontaria. La priorità sarà data a coloro che avevano dato la loro pre-adesione ad aprile ma sarà data possibilità di effettuarlo a tutti i ragazzi interessati. Il test salivare, strumento innovativo per la lotta al Covid-19, con molta probabilità nei prossimi mesi sarà utilizzato come standard nelle scuole.