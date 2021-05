Ottobiano, cade in moto: quindicenne trasportato al San Matteo

Un motociclista di 15 anni è rimasto ferito oggi poco dopo le 13 a causa di una caduta avvenuta all’interno del circuito di Ottobiano e sulla cui dinamica sono in corso accertamenti.

In un primo momento il personale del 118 aveva deciso di effettuare il suo trasferimento in ospedale con l’elisoccorso: addirittura sono stati allertati gli elicotteri di Alessandria e Como, il cui intervento non è stato però necessario. Il giovanissimo centauro è stato trasportato al policlinico San Matteo di Pavia da una ambulanza della Croce Rossa di Mede e ricoverato in codice giallo.