Robbio, il sindaco Francese replica alla Lega: «I controlli spettavano alla Regione»

«I test sierologici sono stati certificati da medici e sono dunque validi. Prova ne sia il fatto che continuano ed essere effettuati. Il controllo poi spettava alla Regione». Il sindaco di Robbio, Roberto Francese, replica alla polemica innescata dalla Lega sul caso Onilab, il laboratorio di Vercelli che in piena pandemia aveva effettuato lo screening di massa nel centro lomellino, il cui amministratore è indagato per esercizio abusivo della professione medica e attivazione di centro medico non autorizzato.

Nelle immagini di José Lattari la presa di posizione del primo cittadino.