In città la rassegna di video arte "Ho visto un genio!3"

L'associazione Astrolabio, in collaborazione con l'associazione Arte in Vigevano e Spazio B, ha presentato oggi "Ho visto un genio!3" rassegna video per rendere omaggio alla figura di Leonardo. La cura è stata affidata all'art director Giovanna Fiorenza. Diciotto gli artisti coinvolti.

Sentiamo nell'intervista Cesare Bozzano, presidente dell'Associazione Astrolabio, Giovanna Fiorenza e l'assessore alla cultura Andrea Sala.

Gli orari:

Spazio B palazzo Sanseverino, corso della Repubblica, 19, domenica 23 maggio, sabato 29 e domenica 30 maggio dalle 16.30 alle 19.30 .

Sala dell'Affresco al Castello Sforzesco dalle 17 alle 19.

Ingresso libero