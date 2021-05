Covid-19: in Italia 72 decessi, il più basso del 2021

Sono 3.995 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con il tasso di positività che risale al 2,2%. I decessi sono stati 72, il dato più basso del 2021. Guariti e dimessi sono 6.573. Calano i ricoveri ordinari (9.161, -327) e quelli in terapia intensiva (1.410, -20).

Sono 711 i nuovi casi registrati invece in Lombardia con il tasso di positività al 2,1%. I decessi sono stati 9 per un totale di 33.471 dall’inizio della pandemia mentre guariti e dimessi sono 497. Scendono i ricoveri ordinari (1.480, -86), e quelli in terapia intensiva (294, -4).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 20.635.846 persone (il 34,60% della popolazione), mentre la seconda dose è stata somministrata a 10.143.940 persone (il 17,01%) dei quali 395.219 con vaccino monodose. In Lombardia i vaccinati sono 1.683.531.