Clir, salta il consiglio di amministrazione: dimissioni in blocco

Colpo di scena ai vertici di Clir. I componenti del consiglio di amministrazione – la presidente Federica Bolognese, il vicepresidente Fabio Labri e il consigliere Antonello Galiani – si sono dimessi in blocco questa mattina (lunedì). La decisione sarebbe scattata in seguito alla presa di posizione di molti Comuni soci – in particolare i 4 più grandi, cioè Mortara, Mede, Sannazzaro e Dorno – che hanno rigettato le ultime fatture inviate con gli aumenti delle tariffe. Aumenti che sono però considerati un elemento imprescindibile del piano di risanamento societario, votato dall'assemblea dei soci.

Ora in discussione c’è la stessa continuità aziendale. Il prossimo passaggio sarà la convocazione di un’assemblea dei soci, che dovrebbe tenersi il 9 giugno. L’epilogo, ormai inevitabile, sembra essere la messa in liquidazione di Clir, società in cui attualmente lavorano 47 dipendenti.