Covid-19: in provincia di Pavia 6 nuovi contagi

Sono 249, a fronte di 13.519 tamponi effettuati (10.587 molecolari e 2.932 antigenici), i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all'1,8%. I decessi sono stati 7 per un totale di 33.478 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 223 mentre calano ancora i ricoveri: quelli ordinari sono 1.473 (-7) e quelli in terapia intensiva 284 (-10). La provincia di Milano conta 97 nuovi casi, seguita da quelle di Monza e Brianza (+36) e Bergamo (+35). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 6.

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 2.490 con il tasso di positività al 2,3%. I decessi sono stati 110 mentre i guariti sono 7.032. Negli ospedali i ricoveri ordinari sono 8.950 (-211) e quelli in terapia intensiva 1.382 (-28).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 20.784.449 persone (il 34,85% della popolazione) mentre la seconda dose è stata somministrata a 10.275.622 persone (il 17,23% della popolazione) per 416.454 (0,70%) con vaccino monodose. In Lombardia i vaccinati sono 1.709.045.