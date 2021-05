Cassolnovo, scivola nel Langosco: cinquantaquattrenne muore annegato

E' scivolato nelle acque del Naviglio Langosco ed è morto annegato. Tragedia poco dopo le 19 a Cassolnovo. La vittima è Francesco Bandi, 54 anni, dipendente di Asm Isa Vigevano. Secondo una ricostruzione che poggia su quanto dichiarato da una testimone oculare l'uomo, che non sapeva nuotare, stava tentando di mettere il guinzaglio al suo cagnolino quando è scivolato ed è stato trascinato via dalla corrente.

Nonostante l'allarme immediato e l'intervento di vigili del fuoco, polizia locale, personale medico del 118 e Croce Azzurra di Vigevano, non c'è stato nulla da fare. Le ricerche sono durate lo spazio di pochi minuti: il corpo senza vita dell'uomo, che viveva con l'anziana madre, è stato recuperato alle griglie della frazione Molino del Conte. «E' una tragedia per una nostra comunità – sono le parole commosse del sindaco, Luigi Parolo – Francesco era una ragazzo d'oro al quale non si poteva non volere bene». Con tutta probabilità l'autorità giudiziaria non disporrà l'autopsia.