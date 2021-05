Covid-19: in Lombardia tasso di positività all'1,5%

Sono 666, a fronte di 42.222 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all'1,5%. I decessi sono stati 15 mentre guariti e dimessi sono 1.730. Negli ospedali calano i ricoveri ordinari, oggi 1.369 (-84) e restano stazionari quelli in terapia intensiva (273, +1). La provincia di Milano è quella con l'incremento maggiore (+170), seguita da quella di Varese (+100) e da quella di Brescia (+88). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 49.

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 3.937 con 121 decessi (sono stati 166 ieri) ed il tasso di positività è all'1,5%. Guariti e dimessi sono 11.930 mentre negli ospedali i ricoverati sono 8.118 (-439)mentre in terapia intensiva i ricoverati sono 1.278 (-45).

Ad oggi in Italia hanno ricevuto la prima dose di vaccino 21.374.484 persone (il 35,84% della popolazione) mentre la seconda dose è stata somministrata a 10.837.120 persone (il 18,17% della popolazione) per 491.199 persone (lo 0,82%) con dose unica.