Covid-19: in Lombardia tasso di positività all'1,6%

Sono 739, a fronte di 44.390 tamponi effettuati (28.309 molecolari e 16.081 antigenici) i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all’1,6%. I decessi sono stati 41 per un totale di 33.551 dall’inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 1.457. Negli ospedali i degenti ordinari sono 1.299 (-70) e quelli in terapia intensiva 260 (-13). Milano con i suoi 220 casi è la provincia che registra l’incremento maggiore, seguita da quella di Varese (+89) e da quella di Brescia (+88). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 30.

In tutta Italia i positivi sono 4.147 con 171 decessi ed il tasso di positività all’1,7%. Guariti e dimessi sono 10.808 mentre negli ospedali i degenti ordinari sono 7.707 (-411) e quelli in terapia intensiva 1.206 (-72).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 20.560.811 persone (il 36,15% della popolazione) e la seconda dose 11.022.084 persone (il 18,48%) di cui 508.208 (lo 0,85%) con somministrazione unica. In Lombardia i vaccinati sono 1. 852.523.