Due operai morti a Villanterio, Fontana: «Fatti inaccettabili»

Cordoglio dalla Regione per quanto avvenuto all’interno di una ditta di Villanterio (Pavia), dove questa mattina (venerdì) si è verificato un incidente sul lavoro che ha provocato la morte di due operai. «Siamo vicini alle loro famiglie in questo momento di dolore – afferma il governatore della Lombardia Attilio Fontana – Sono fatti inaccettabili. Anche nei giorni scorsi, ci siamo riuniti con tutti i Prefetti della Lombardia e i soggetti istituzionali coinvolti, a vario titolo, sul tema della sicurezza sul lavoro per individuare ulteriori strumenti utili a contrastare questi gravissimi episodi».

«In questo momento – dichiara il consigliere regionale del Pd Giuseppe Villani – posso solo esprimere profonda vicinanza alle famiglie e ai colleghi di questi due lavoratori, ma nel contempo ribadisco la necessità di un forte impegno sul fronte della sicurezza sul lavoro. Le leggi ci sono e sono anche buone leggi, ma non vengono rispettate. Non è più tollerabile un atteggiamento del genere, da parte di chiunque sia. Voglio solo ricordare alcuni dati, quelli dell’Inail, riferiti alla provincia di Pavia: le denunce d’infortunio a marzo 2020 sono state 318, mentre a marzo 2021 sono state 343. Complessivamente, nel trimestre gennaio-marzo 2020 sono state 1249. In quello 2021, 1115. Tra le due annualità si sono contati purtroppo 2 morti a marzo 2021. Adesso altri 2 in un incidente solo».