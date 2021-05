Robbio: recapitata un'altra lettera del "corvo"

Ancora una lettera anonima indirizzata al sindaco di Robbio Roberto Francese. È arrivata ieri (giovedì) in Municipio. La missiva sarebbe stata scritta a mano, e conterrebbe dei riferimenti anche all'ex amministratore di Onilab – il laboratorio di Vercelli che la scorsa primavera aveva organizzato a Robbio il primo screening anti-Covid di massa in Italia – Andrea Adessi, attualmente indagato per esercizio abusivo della professione medica e attivazione di un centro medico non autorizzato. Un'inchiesta, quella che vede coinvolto Adessi, che ha avuto dei risvolti anche politici, con attacchi nei confronti di Roberto Francese; due deputati della Lega avevano chiesto le sue dimissioni.

Lo scorso luglio erano state inviate da Torino un centinaio di lettere anonime, poi recapitate nelle case dei cittadini di Robbio, contenenti accuse rivolte al primo cittadino, ad assessori, alla segretaria comunale e al comandante della polizia locale. E, ad agosto, erano comparse delle scritte sull'asfalto, all'altezza del ponte tra Robbio e Confienza, con pesanti insulti al sindaco. Entrambi gli episodi erano stati denunciati alle autorità. Anche la missiva anonima arrivata ieri sarebbe partita da Torino. «Per dovere istituzionale – dichiara il sindaco Roberto Francese, che ha sporto querela – ho consegnato la lettera ai carabinieri. Ma la vicenda non mi tocca, in quanto voglio ricordare che Adessi, a Robbio, non ha mai firmato referti e Onilab, ad oggi, lavora ancora regolarmente».