Stanziati fondi per la polizia locale: i Comuni lomellini selezionati

Sono complessivamente 279 i progetti finanziati dalla Regione per l’acquisto di nuova strumentazione in dotazione alla polizia locale. Complessivamente, sono stati stanziati oltre 3 milioni di euro per biciclette elettriche, droni, radio portatili e veicolari, dash cam, body cam, defibrillatori, fototrappole, autovetture, moto, scooter, centrali radio, impianti allarme, sniffer, veicoli per unità cinofile.

Sono 13 i progetti che verranno finanziati in provincia di Pavia, di cui 5 in Lomellina. Li hanno presentati i Comuni di Vigevano, Cassolnovo, Garlasco, Dorno e Sannazzaro. Gli altri Comuni della provincia beneficiari dei fondi regionali sono Pavia, Voghera, Bressana Bottarone, Casorate Sempione, Casteggio, Godiasco, Stradella, Vidigulfo.