Vigevano, rapinano due ragazzi minacciandoli con le roncole

Hanno rapinato due ragazzi di 21 e 16 anni, portandogli via smartphone e denaro. Poi sono fuggiti, rubando la bici di una delle vittime. I protagonisti sono tre 18enni e un 17enne, tutti residenti a Vigevano. I quattro sono entrati in azione con il volto parzialmente travisato, minacciando con delle roncole. L'episodio è avvenuto lo scorso 18 maggio nelle campagne di strada della Zingara.

I quattro responsabili sono stati denunciati ieri pomeriggio (giovedì) al termine di una serrata indagine condotta dal persone dell’ufficio Anticrimine del Commissariato di Vigevano. Fondamentale è stata la descrizione fisica dei rapinatori fornita dalle vittime. Uno dei giovani sospettati, nei giorni successivi alla rapina, si è presentato in Commissariato accompagnato dal padre, ammettendo le proprie responsabilità. Anche gli altri tre hanno poi deciso di collaborare, fornendo agli investigatori le indicazioni per ritrovare le roncole utilizzate durante la rapina e per recuperare i telefoni. Tutti e quattro sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per rapina aggravata; due dovranno rispondere anche di porto abusivo di oggetti atti ad offendere.