Covid: continua il calo dei ricoveri, in Lombardia 620 nuovi casi

A fronte di 44808 tamponi processati, è di 620 il numero di nuovi casi di Covid accertati in Lombardia nell’ultimo giorno; 14 i nuovi positivi in provincia di Pavia. Continua a diminuire il numero delle persone ricoverate: sono attualmente 243 in terapia intensiva (-5) e 1131 negli altri reparti (-102). I decessi per Covid in Regione nelle ultime 24 ore sono stati 13, dall’inizio della pandemia 33593.