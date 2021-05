Mortara: oggi l’inaugurazione di “A Casa Mia”

«Voglio ringraziare la fondazione Dopo di Noi per Mortara e Lomellina onlus, l'Anffas di Mortara e la cooperativa Sociale Come Noi – ha dichiarato l'assessore Alessandra Locatelli – per il loro operato. Queste preziose realtà da anni mettono in campo progetti di residenzialità per persone con disabilità che hanno fatto scuola. Da anni a Mortara ha preso il via questo bellissimo progetto sperimentale di vita indipendente ed essere qui oggi ad inaugurare nuovi appartamenti è una testimonianza concreta della bontà dell'iniziativa, che in questi anni ha permesso a tante persone con disabilità di intraprendere una strada verso l'indipendenza. Il progetto “A Casa Mia” dimostra che vivere in autonomia non solo è possibile, ma che può rivelarsi un'esperienza estremamente costruttiva per le persone con disabilità».