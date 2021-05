Gambolò: forzano la portiera dell’auto per sottrarre un borsello

Hanno manomesso la portiera del veicolo, una Fiat 600, per portare via il borsello che era stato lasciato all'interno. È successo ieri pomeriggio (sabato); l’auto era parcheggiata in viale papa Giovanni Paolo II, a Gambolò.

Dentro al borsello c’erano diversi effetti personali, tra cui un telefono cellulare e il portafogli con denaro contante e carte di credito. Il proprietario si è rivolto ai carabinieri, che stanno effettuando gli accertamenti per risalire al responsabile.