Robbio, infarto sul campo di tennis: 50enne trasportato con l’elisoccorso

Un malore improvviso, probabilmente un arresto cardiaco, ha colpito un istruttore di tennis di 50 anni, residente a Novara. È successo questa mattina (domenica), poco prima delle 9,30, all’interno dell’impianto sportivo di via Artigianato, a Robbio.

L’istruttore è stato soccorso sul posto; gli è stato praticato il massaggio cardiaco e applicato il defibrillatore automatico della onlus “Robbio nel Cuore”, in dotazione all’impianto sportivo. Poi è stato preso in carico dai soccorritori della Croce Azzurra di Robbio. L’elisoccorso di Areu, atterrato al campo sportivo, lo ha portato all'Humanitas di Rozzano, dove è arrivato in codice rosso.