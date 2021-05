Vigili del fuoco, personale del soccorso alpino e sanitari del 118 sono intervenuti intorno alle 19 di domenica per soccorrere un motociclista caduto in un dirupo.

L’incidente è avvenuto mentre l’uomo, 55 anni, stava facendo motocross, in zona Cecima, nell'Oltrepò Pavese. Per l’intervento è stato fatto arrivare l'elisoccorso da Como; il ferito è arrivato in ospedale in codice giallo.