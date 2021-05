Covid-19: in Lombardia tasso di positività all'1,5%

Sono 132, a fronte di 8.661 nuovi tamponi effettuati (6.028 molecolari e 2.633 antigenici) i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all'1,5%. I decessi sono stati 13 per un totale di 33.611 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 685 mentre calano ancora i ricoveri: quelli ordinari sono 1.051 (-25) e quelli in terapia intensiva 234 (-12).La provincia di Milano fa registrare 53 nuovi casi, quella di Bergamo 18 e quella di Brescia 16. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 4.

In tutta Italia i nuovi positivi sono 1.820 con 82 decessi ed un tasso di positività al 2,1%. Guariti e dimessi sono 6.358 mentre prosegue il calo delle degenze: quelle ordinarie sono 6.482 (-109) e quelle in terapia intensiva 1.033 (-28).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 22.688.450 persone (il 38,04% della popolazione) mentre la seconda dose è stata somministrata a 11.942.769 persone (il 20,02% della popolazione) delle quali 595.648 (l'1%) con vaccino monodose. In Lombardia i vaccinati sono 2.153.818.