Covid-19: in Italia tasso di positività all'1,1%, non succedeva da gennaio

Sono 461, a fronte di 35.716 tamponi effettuati (19.014 molecolari e 16.702 antigenici), i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all'1,2%. I decessi sono stati 9 per un totale di 33.620 dall'inizio della pandemia mentre guariti e dimessi sono 807. Aumentano le degenze ordinarie (1.073, +22) mentre calano quelle in terapia intensiva (220, -14). Quelle di Milano (+123), Varese (+120) e Brescia (+55) sono le province che fanno registrare l'incremento maggiore; in provincia di Pavia i nuovi positivi sono 19.

In tutta Italia i nuovi casi sono 2.483 a fronte di 221.818 tamponi effettuati ed un tasso di positività che crolla all'1,1%, il più basso dalla metà di gennaio. I decessi sono stati 93 per un totale di 162.221 vittime dall'inizio della pandemia. Sono in calo anche le degenze: quelle ordinarie sono 6.192 (-290) e quelle in terapia intensiva che sono 989 (-44). Guariti e dimessi sono invece 10.313.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 22.962.403 persone (il 38,50% della popolazione) e la seconda dose 12.169.081 persone (il 20,40% della popolazione) di cui 669.801 (l'1,12%) con vaccino monodose. In Lombardia i vaccinati sono 2.199.801.