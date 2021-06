Open day vaccinale per i paesini domenica al Ducale

Un’intera giornata di Open day per le vaccinazioni, domenica al centro commerciale “Il Ducale” di viale Industria a Vigevano, riservata però a chi ha più di 60 anni e risiede in uno dei 42 comuni lomellini più piccoli, con meno di 3 mila abitanti: da Gravellona (2715) fino a Villa Biscossi (59).

L’iniziativa è pensata per cercare di recuperare quelle realtà, spesso le più lontane dagli hub vaccinali, che sono rimaste un po’ indietro. Come ad esempio Olevano, dove fino a lunedì sera ha ricevuto la prima dose solo il 36,9% della popolazione, oppure Nicorvo, Confienza, Ceretto, Sant’Angelo, Palestro, appena più su in classifica.

Il servizio sarà attivo dalle 8 alle 20. Verrà somministrato il siero di AstraZeneca, come previsto per quella fascia d’età. «Invitiamo gli interessati – dice il dottor Daniele Maniaci, direttore del polo territoriale Lomellina di Asst e coordinatore dell’hub vaccinale di Vigevano – a sfruttare l’intero arco della giornata, evitando di accalcarsi tutti nelle prime ore della mattina. Sottolineo che l’Open day è riservato agli over 60 residenti nei comuni sotto i tremila abitanti: chi non ha questi requisiti non si presenti perché non sarà vaccinato».

Maggiori dettagli sull'Informatore in edicola da domani, mercoledì 2 giugno.