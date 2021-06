Covid-19, continua il calo dei ricoverati

Sono 519 a fronte di 40.748 tamponi effettuati, i nuovi contagiati dal Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all’1,2%. I decessi sono stati 10. Calano i ricoverati nei reparti ordinari (980, -93) e quelli in terapia intensiva (206, -14). Guariti e dimessi salgono complessivamente a 780.714. In provincia di Milano i nuovi casi sono 149, in quella di Bergamo 67 e in quella di Varese 57. In provincia di Pavia i positivi sono 26.

In Italia i contagi sono 2.897 e 62 i decessi. Prosegue il trend di calo dei ricoverati che sono 933 (-56) in terapia intensiva e quelli nei reparti ordinari che sono 5.858 (-334).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 23.334.965 persone (il 39,13% della popolazione) e la seconda 12.370.279 persone (il 20,74%) di cui 734.709 (1,23%) con vaccino monodose. In Lombardia i vaccinati sono 2.232.274.