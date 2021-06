Cava Manara, indebita percezione del reddito di cittadinanza: denunciato

Lo hanno denunciato a piede libero per aver percepito indebitamente 12 mila euro, pari a 24 mensilità, del reddito di cittadinanza. I carabinieri di San Martino Siccomario ed il Nucleo ispettorato del Lavoro hanno rintracciato A.G., 42 anni, gravato di precedenti di polizia, già dichiarato irreperibile dal Comune di Vigevano nel 2019. I militari hanno provveduto a informare l'Inps per la restituzione delle somme non dovute.

Sul capo dell'uomo pendeva anche un provvedimento restrittivo da febbraio: deve infatti scontare anche una condanna a 8 mesi di reclusione per evasione, commessa a Pavia nel 2014.