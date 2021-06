Covid-19: in Lombardia tasso di positività all'1,1%

Sono 417, a fronte di 35.272 tamponi effettuati (17.997 molecolari e 17,275 antigenici) i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore con il tasso di positività all'1,1%. I decessi sono stati 6 per un totale di 33.643 dall'inizio della pandemia, mentre guariti e dimessi sono 381. Continua il calo dei ricoverati: quelli ordinari sono 939 (-3) e quelli in terapia intensiva 183 (-10). I 160 nuovi casi fanno della provincia di Milano quella con il maggiore incremento dei contagi, seguita da quella di Brescia (+46) di quella di Varese (+45). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 19.

In tutta Italia i nuovi contagiati sono 2.557 con 73 decessi ed un tasso di positività che si attesta all'1,2%. Guariti e dimessi sono 7.853 mentre si consolida il calo dei ricoveri: quelli ordinari sono 5.488 (-229) e quelli in terapia intensiva sono 836 (-56).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 23.978.306 persone (il 40,20% della popolazione) e la seconda dose 12.622.492 persone (il 21,16%) delle quali 797.102 (l'1,34%) con somministrazione monodose. In Lombardia i vaccinati sono 2.251.608.