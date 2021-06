Truffe agli anziani: gli incontri dei carabinieri in Lomellina per metterli in guardia

Con il termine delle restrizioni legate al lockdown sono ricominciati i raggiri in danno degli anziani. Per questo i carabinieri della Compagnia di Voghera, che ha competenza anche su una porzione di Lomellina (Mede, Sannazzaro, Pieve del Cairo), hanno ripreso gli incontri che si svolgono al termine delle Messe del sabato pomeriggio e della domenica mattina.

In modo particolare agli anziani vengono illustrate le tecniche utilizzate dai malviventi e le precauzione da adottare per non cadere nella loro trappola. La regola principale resta quella di non consentire l'accesso in casa di sconosciuti e in caso di dubbi contattare immediatamente il 112, il numero unico di emergenza. Gli incontri proseguiranno nelle prossime settimane.