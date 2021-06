Covid-19: in Italia tasso di positività all'1%

Sono 2.436, a fronte di 238 mila tamponi effettuati, i nuovi contagiati dal Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all'1%. I decessi sono stati 57. Scendono anche i ricoverati, -295 nei reparti ordinari e -48 nelle terapie intensive.

In Lombardia i nuovi positivi sono 436 con 10 decessi. Anche qui sono in calo le degenze: quelle ordinarie sono 887 e quelle in terapia intensiva 170. Quella di Milano è la provincia con il maggiore incremento di casi (+131); in provincia di Pavia i positivi sono 11.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 24.467.400 persone (il 41,02% della popolazione) e la seconda dose 12.804.704 persone (il 21,47%) di cui 848.561 (l’1,42%) con somministrazione monodose. In Lombardia i vaccinati sono 2.283.164.