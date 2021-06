Pavia, celebrato il 207° anniversario della fondazione dell'Arma dei carabinieri

Si è svolta questa mattina, presso il comando provinciale dei carabinieri di Pavia, in piazza San Pietro in Ciel d’Oro, la cerimonia per il 207° anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri. All’evento ha partecipato il prefetto di Pavia, Rosalba Scialla. Nel rispetto delle misure di contenimento della pandemia la partecipazione degli ufficiali e di alcuni comandanti di stazione e di una piccola rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri, è avvenuta in forma ridotta. Una corona è stata deposta alla targa che commemora i caduti dell’Arma.

Nell’ultimo anno l’Arma dei carabinieri, nelle sue vari articolazioni (4 compagnie, 40 stazioni carabinieri, Reparto Operativo su due nuclei) ha deferito all’autorità giudiziaria 3.585 persone di cui 3.214 in stato di libertà e 371 in stato di arresto. In particolare la costante azione di contrasto posta in essere dai presidi dell’Arma ha consentito di trarre in arresto 93 persone e denunciarne altre 686 per reati contro il patrimonio; arrestare 26 soggetti e deferirne in stato di libertà 117 per reati sugli stupefacenti con un sequestro complessivo di circa 26 chili di sostanze varie nonché di segnalare 117 consumatori alla Prefettura di Pavia. Una persona è stata arrestata e altre 15 sono state denunciate per incendi e danneggiamento in seguito da incendio. Sette persone sono state denunciate per reati ambientali. Tra gli impegni più importanti figurano il contrasto dei reati contro anziani e soggetti deboli e la repressione dell’indebita percezione del reddito di cittadinanza oltre che alla vigilanza legata al rispetto delle misure di contenimento della pandemia. Complessivamente sono state svolte 113.843 ore di servizi di controllo del territorio e 156.450 ore di servizi di ordine pubblico durante le quali sono state controllate 11.1821 persone e 69.737 veicoli.