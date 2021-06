Elachem, Paolo Piazza rinnova per due anni

Paolo Piazza sarà l'allenatore della Elachem Vigevano per le prossime due stagioni. L'accordo tra la Nuova Pallacanestro Vigevano ed il tecnico di Lesmo (Monza-Brianza), nelle ultime quattro stagione alla guida della squadra ducale, è stato raggiunto in pochi giorni.

«Quando mi sono seduto al tavolo con la società - commenta Piazza - ho avvertito molto calore e affetto e la volontà di andare avanti insieme. Non che ci fosse bisogno di convincermi, ma al tempo stesso volevo rendermi conto di quali fossero le prospettive. Credo che il budget a disposizione, pur non essendo importante, forse sarà leggermente meglio di quello dell'ultima stagione. E la nostra sfida sarà quella di confermarci - aggiunge - perché non è affatto scontato riuscirci. Sono molto soddisfatto dell'intesa - conclude Piazza - e ringrazio la società, la presidentessa e la dirigenza: il nuovo accordo avrà durata biennale e adesso con calma ci metteremo al lavoro, valutando quali giocatori confermare e quali sostituire».