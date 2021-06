Mortara, sindacati in piazza a sostegno dei dipendenti di Clir

Sindacati in piazza questa mattina a Mede e Mortara per esprimere sostegno ai dipendenti del Clir che rischiano il posto di lavoro se mercoledì l'assemblea dei Comuni confermerà la messa in liquidazione dell'azienda.

Nelle immagini di José Lattari gli interventi di Gaetano di Palma (Cisl), Riccardo Panella (Cgil) e del consigliere regionale del Pd, Giuseppe Villani.