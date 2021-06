Gropello, malore al casello autostradale: muore ottantenne

Ha accusato un malore mentre, al volante della sua 500X, era entrato al casello autostradale di Gropello sulla A7 Milano-Genova. Un uomo di 80 anni, A.D.B., residente nel centro lomellino, è morto questa mattina intorno alle 8. La sua auto è finita contro uno spartitraffico.

Quando i soccorso sono arrivati sul posto per lui non c’era più nulla da fare. Sul posto per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polstrada di Assago, competente per il tratto autostradale.