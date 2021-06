Covid-19: in Italia 1.273 contagi, è il dato più basso da settembre

Sono 1.273 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Si tratta del dato più basso dal settembre dello scorso anno. Il tasso di positività è all'1,5%. I decessi sono stati 65 mentre guariti e dimessi sono 5.024. Prosegue il trend positivo in relazione alle strutture sanitarie: i ricoveri ordinari sono 4.910 (-53); quelli in terapia intensiva 759 (-15).

In Lombardia sono 142 i nuovi contagiati a fronte di 12.697 tamponi effettuati (9.580 molecolari e 3.117 antigenici) con il tasso di positività all'1,1%. I decessi sono stati 6 mentre guariti e dimessi sono 216. In ospedale restano 799 ricoverati ordinari (-34) e 167 in terapia intensiva, dato stabile rispetto a ieri. La provincia con il maggiore incremento di casi è quella di Milano (+48), seguita da quella di Bergamo (+20) e da quella di Brescia (+18). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 4.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 25.293.737 persone (il 42,41% della popolazione) mentre la seconda dose è stata somministrata a 13.098.261 persone (il 21,96% della popolazione) di cui 950.879 con vaccino monodose. In Lombardia i vaccinati sono 2.329.668.