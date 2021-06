Mezzana Bigli, cascina a fuoco: danni ingenti

I vigili del fuoco di Mede, Robbio e Voghera sono intervenuti nella serata di ieri a Mezzana Biglia dove, per cause che sono ancora in fase di accertamento, si è sviluppato un incendio all'interno di un cascinale.

Le fiamme hanno divorato circa 200 metri quadri di tetto; per fortuna non ci sono state persone coinvolte. L'intervento dei vigili del fuoco si è protratto per alcune ore.