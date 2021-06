Covid-19, in Lombardia tasso di positività allo 0,8%

Sono 1.896 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore con il tasso di positività che scende allo 0,9% su un totale di 220.917 tamponi effettuati. I decessi sono stati 102 mentre guariti e dimessi sono 8.519. Continua il calo delle degenze: quelle ordinarie sono 4.685 (-225) e quelle in terapia intensiva 688 (-71).

In Lombardia i nuovi positivi sono 291 a fronte di 34.447 tamponi effettuati (17.121 molecolari e 17.326 antigenici) con il tasso di positività allo 0,8%. I decessi sono stati 11 per un totale di 33.686 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 434 mentre i ricoveri ordinari sono 817 (+18) e quelli in terapia intensiva 145 (-22). Le province di Milano e Varese (+47) sono quelle che registrano l'incremento maggiore, seguite da quelle di Monza e Brianza (+32) e Brescia (+28), In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 16.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 25.714.953 persone (il 43,12% della popolazione) e la seconda dose 13.252.430 persone (il 22,22%) delle quali 990.235 con unica somministrazione. In Lombardia i vaccinati sono 2.352.407.