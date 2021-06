Covid-19, il virus arretra ancora: in Lombardia tasso di positività allo 0,7%

Sono 322, a fronte di 43.271 nuovi tamponi effettuati (28.369 molecolari e 14.902 antigenici) i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è allo 0,7%. I decessi sono stati 10 per un totale di 33.696 dall'inizio della pandemia, mentre guariti e dimessi sono 1.727. Continua il calo delle degenze: quelle ordinarie sono 754 (-63) e quelle in terapia intensiva 143 (-2). La provincia di Milano resta sempre quella con il maggior incremento di casi (+72), seguita da quella di Brescia (+52) e da quella di Pavia (+25).

In tutto il Paese i nuovi contagi sono 2.199 con 77 decessi ed il tasso di positività all'1%. Guariti e dimessi sono 8.912 mentre continuano a svuotarsi gli ospedali: i ricoveri ordinari sono 4.382 (-303) e quelli in terapia intensiva 661 (-27).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 26.100.972 persone (il 43,76% della popolazione) mentre la seconda dose è stata ricevuta da 13.394.797 persone (il 22,46% della popolazione) di cui 1.028.957 con vaccino monodose.