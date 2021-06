Cilavegna, gancio blocca la fede nuziale: dito amputato

E' sceso dal mezzo sul quale si trovava e la sua fede nuziale è rimasta bloccata da un gancio. La trazione provocata gli ha procurato l'amputazione dell'anulare della mano sinistra. E' accaduto intorno alle 13.30 di oggi in via Fermi a Cilavegna. Vittima dell'infortunio è stato un operaio di 43 dipendente di una azienda di Novara che si occupa della gestione del verde per conto del Comune.

Soccorso, l'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso di Milano alla Multimedica di Sesto San Giovanni, struttura specializzata per questo genere di traumi e ricoverato in codice giallo. Sul posto, con i carabinieri, sono intervenuti gli ispettori della Ast di Pavia.