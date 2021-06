Covid-19, in Lombardia tasso di positività allo 0,9%

Sono 352 a fronte di 35.696 tamponi effettuati (20.658 molecolari e 15.038 antigenici) i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è allo 0,9%. I decessi sono stati 6 per un totale di 33.702 dall'inizio della pandemia, mentre guariti e dimessi sono 467 per un totale di 786.120. In ospedale restano 721 degenti ordinari (-33) e 130 degenti in terapia intensiva (-13).La provincia di Milano con i suoi 133 nuovi casi è quella che fa registrare l'incremento maggiore, seguita da quella di Brescia (+46) e da quella di Varese (+33). In provincia di Pavia i nuovi contagi sono 15.

In tutta Italia sono 2.079 i nuovi positivi a fronte di 205.335 tamponi effettuati con il tasso di positività all'1%. I decessi sono stati 88 (ieri erano stati 77) per un totale di 126.855 vittime dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono invece 7.616. Non si arresta il trend favorevole delle degenze, che sono in continuo calo. I ricoveri ordinari dono 4.153 (-229) e quelli in terapia intensiva sono 626 (-35).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 26.555.580 persone (il 44,81% della popolazione) e la seconda 13.558.508 (il 22,88% della popolazione) dei quali 1.068.111 (l'1,80%) con vaccino monodose.