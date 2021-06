Vigevano, 17enne viveva in strada da marzo

Viveva in strada dal mese di marzo, senza un posto in cui andare a dormire, spostandosi tra le città di Milano, Pavia, Voghera e Vigevano, tirando avanti con espedienti. Ieri pomeriggio (mercoledì) il ragazzo, un 17enne italiano, è stato notato da una pattuglia della polizia locale – impegnata in una serie di controlli nel centro storico – mentre girava su un monopattino tra piazza Sant’Ambrogio e il parco del Regina Margherita. Il minore, che era privo di documenti, ha poi spiegato di essere scappato dalla famiglia affidataria.

Gli agenti hanno quindi portato il 17enne in Comando, allertando subito sia la comunità di Voghera dove risultava residente, sia il Tribunale dei minori di Milano. Sono quindi stati attivati i servizi sociali. Il personale del Comando di via San Giacomo ha cercato di mettere a proprio agio il giovane, che piano piano si è confidato. Ha raccontato che si trovava a Vigevano perché qui vive il padre, a cui faceva visita di tanto in tanto; convocato, il genitore ha riferito di non sapere che il ragazzo fosse fuggito via e che negli ultimi mesi vivesse in strada. Dopo essere stato rifocillato, e dopo una cena a base di pizza, il 17enne è stato riaccompagnato in comunità a Voghera. Ha promesso agli agenti che non fuggirà più.