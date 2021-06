In Lombardia 270 nuovi casi, tasso di positività allo 0,7%

A fronte di 35978 tamponi processati, sono 270 i nuovi positivi rilevati in Lombardia nelle ultime 24 ore, di cui 18 in provincia di Pavia. Il tasso di positività allo 0,7% (ieri 0,9%). Diminuiscono ancora i ricoverati: sono 122 i pazienti in terapia intensiva (-8) e 60 quelli negli altri reparti (-61). I decessi per Covid in regione sono stati 5 nell'ultimo giorno, 33707 dall'inizio della pandemia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 81 di cui 36 a Milano città

Bergamo: 34

Brescia: 39

Como: 12

Cremona: 0

Lecco: 11

Lodi: 3

Mantova: 7

Monza e Brianza: 23

Pavia: 18

Sondrio: 10

Varese: 26

Da domani (sabato 12 giugno), per quanto riguarda le vaccinazioni anti-Covid, «le seconde dosi agli over 60 che hanno avuto le vaccinazioni con AstraZeneca saranno fatte con lo stesso vaccino. I richiami delle persone under 60 vaccinate in prima dose con AstraZeneca verranno invece effettuate con un altro vaccino» ha fatto sapere la direzione generale Welfare della Regione.

I vaccini per classi di età

Per i 12/17enni già ora è impiegato solo Pfizer; nella fascia 18/49 anni Pfizer o Moderna; per i 50/59enni Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson; quindi per gli over 60 AstraZeneca o J&J. Infine, per i fragili Pfizer o Moderna.