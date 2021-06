Incidente a Ozzero, le immagini dei soccorsi

Saranno gli agenti della polizia locale di Abbiategrasso, presenti per i rilievi di legge, a verificare la dinamica del sinistro avvenuto nel primo pomeriggio di oggi (venerdì) sulla Vigevanese, in territorio comunale di Ozzero. Una moto, per ragioni in corso di accertamento, è finita fuori strada, terminando la corsa in un fosso. I feriti, in codice giallo, sono stati trasportati all'ospedale di Vigevano e al San Matteo di Pavia.