Vigevano, incidente alla rotonda di via Buozzi

Non sono fortunatamente in gravi condizioni le persone – una ragazza di 17 anni e un uomo di 41 – rimaste coinvolte nel sinistro avvenuto questo pomeriggio (venerdì), poco dopo le 14,30, all'altezza della rotonda che incrocia via Buozzi con via Sardegna e viale Mazzini. Per i soccorsi, sono state allertate due ambulanze, che hanno traportato in codice verde i feriti al pronto soccorso dell'ospedale civile. I rilievi di legge sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale di Vigevano, che dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente, in cui è rimasto coinvolto uno scooter.