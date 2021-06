Sono 255 i nuovi casi di Covid rilevati in Lombardia, dove nell'ultimo giorno sono stati processati 36238 tamponi (0,7%); 18 i positivi individuati in provincia di Pavia. Attualmente, sono 118 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-4) e 663 negli altri reparti (+3). Salgono a 33720 i decessi per Covid in Regione dall’inizio della pandemia; nelle ultime 24 ore sono stati 13.