Mortara: in sella alla bicicletta scippa la borsa a una signora

Si è avvicinato alla donna, una cinquantenne moldava residente a Mortara, che stava passeggiando in piazza Martiri della Libertà. Con una mossa velocissima, le ha strappato la borsa che portava su una spalla. Il malvivente, descritto come un uomo di colore, era in sella a una bicicletta, su cui si è poi dileguato.

Fortunatamente, la signora non ha riportato ferite. L’episodio avvenuto poco dopo le 19 di giovedì, è stato denunciato ai carabinieri, che ora si stanno occupando delle indagini.