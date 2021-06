«Nonna ho il Covid, mi servono soldi per le cure»: 81enne truffata

Ha chiamato a casa di una pensionata di 81 anni, spacciandosi per il nipote e dicendo di aver bisogno di soldi per poter pagare le cure mediche per aver contratto il Covid. A ritirare il denaro sarebbe passata una persona fidata. L’anziana, una pensionata residente a Garlasco, ha seguito le indicazioni, preparando una busta con all’interno 500 euro in contanti e diversi gioielli in oro.

L’81enne ha poi consegnato il tutto a una donna che la stava aspettando in strada. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio (venerdì). L’anziana, realizzando poco dopo di essere stata vittima di truffatori, si è rivolta ai carabinieri; le indagini per individuare i responsabili sono in corso.