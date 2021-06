Vigevano, scontro tra due auto sulla circonvallazione esterna

Non sono fortunatamente in gravi condizioni le persone che viaggiavano a bordo delle due auto – una Alfa Romeo Giulietta e una Opel Corsa – rimaste coinvolte oggi pomeriggio (sabato) in un sinistro stradale. Lo scontro si è verificato poco prima delle 15 in corso Ugo la Malfa. Cinque le persone soccorse, tra cui una bambina di 2 anni. Sul posto sono intervenute due ambulanze, che hanno trasportato i feriti in codice verde all’ospedale civile di Vigevano, e gli agenti della polizia locale di Vigevano, che hanno effettuato i rilievi di legge.