In Lombardia 257 nuovi casi, tasso di positività allo 0,9%

Sono 257 i nuovi casi di Covid rilevati in Lombardia nell’ultimo giorno, 18 dei quali in provincia di Pavia; 26842 i tamponi processati, con una percentuale di positivi allo 0,9% (ieri 0,7%). Continua a diminuire il numero dei ricoverati: sono attualmente 114 in terapia intensiva (-2) e 628 negli altri reparti (-35). Sono 6 i decessi per coronavirus in Regione, dall'inizio della pandemia 33726.