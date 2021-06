Latrina a cielo aperto in vicolo Deomini: sanzionati altri 6 ragazzi

Ancora degrado in vicolo Deomini, nel centro storico di Vigevano, dove i residenti da tempo segnalano episodi di inciviltà e "mala movida". Un gruppo di cittadini ha avviato una raccolta firme per chiedere l’installazione di un cancello all'inizio della via, così da impedirne l’accesso ai non residentinella tarda serata.

Venerdì e sabato sera gli agenti della polizia locale hanno effettuato dei controlli in borghese, identificando e sanzionando 6 giovani, sorpresi a urinare nel vicolo. Altri ragazzi e ragazze, la maggior parte dei quali minorenni, erano stati identificati e multati anche nei giorni scorsi grazie alle telecamere della videosorveglianza.

