Vigevano, scazzottata davanti al Duomo

Una pattuglia della polizia locale è intervenuta nella notte tra sabato e domenica, intorno alla mezzanotte e mezza, per una lite – degenerata in aggressione – tra due ragazzi: entrambi sono residenti a Vigevano, uno è minorenne. L'episodio è avvenuto in piazza Ducale, davanti al Duomo. Ad avere la peggio è stato il 17enne che, all’arrivo degli agenti, presentava escoriazioni al viso e sangue da un braccio. L’altro giovane si era già allontanato all'arrivo della pattuglia, ma è stato identificato poco dopo: si tratta di un 19enne.

Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano, che ha portato al pronto soccorso della clinica Beato Matteo il ragazzo rimasto ferito; i medici l’hanno giudicato guaribile in 15 giorni. Al momento non è stata presentata querela di parte; nelle prossime ore il 17enne sarà riascoltato dal personale del Comando di via San Giacomo. Questo non sarebbe però l’unico episodio registrato ieri sera in centro storico. Altri giovani hanno infatti preso parte a una rissa in via Santa Croce; sull’episodio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Vigevano.