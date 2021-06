Vigevano: schianto auto-moto in viale dei Mille

Un impatto violentissimo tra una Ford Fiesta e una moto Kawasaki di grossa cilindrata. L’incidente è avvento intorno alle 14,15 di oggi (domenica) in viale dei Mille, all’altezza di via Trivulzio. In serie condizioni un uomo di 31 anni, soccorso da un’automedica del 118 e poi trasferito su un’ambulanza della Croce Rossa all’Humanitas di Rozzano, dove è arrivato in codice giallo. Sul posto sono immediatamente arrivati anche gli agenti della polizia stradale di Vigevano, che hanno raccolto gli elementi necessari per accertare l’esatta dinamica del sinistro.