Covid-19: tasso di positività allo 0,6, il più basso da gennaio

Sono 1.255, a fronte di 212.112 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è allo 0,6% il più basso mai registrato da quando, a gennaio, sono stati introdotti anche i test rapidi. I decessi sono stati 63 per un totale di 127.101 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono stati 53.074, record che polverizza quello di 39.266 registrato il 9 dicembre. Continua il calo dei degenti: quelli ordinari sono oggi 3.333 (-132) e quelli in terapia intensiva 504 (-32).

In Lombardia i nuovi casi di Covid-19 sono 182 a fronte di 31.873 tamponi effettuati e con il tasso di positività allo 0,5%. I decessi sono stati 8 mentre in calo sono sia le degenze ordinarie (590, -6) sua quelle in terapia intensiva (100, -9). La provincia con l'incremento maggiore di casi è quella di Varese (+54), seguita da quella di Milano (+48) e da quella di Sondrio (+14). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 3.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 28.563.470 persone (il 48,20% della popolazione) e la seconda 14.330.185 (il 24,18% della popolazione) di cui 1.151.097 (l'1,94%) con vaccino monodose. In Lombardia i vaccinati sono 2.498.533.